حزب مصر أكتوبر يدمج الرياضة مع العمل الحزبي بالإسكندرية

كتب- عمرو صالح:

نظمت أمانة الشؤون الرياضية بحزب مصر أكتوبر أمانة محافظة الإسكندرية، اجتماعًا تنظيميًا بمقر الأمانة العامة، ترأسته الدكتورة داليا آمين، وبحضور الدكتور أمين شعبان، مساعد الأمين العام، ضمن خطة الحزب لتعزيز استخدام النشاط الرياضي كأداة فاعلة لدعم العمل السياسي، وتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين، وهو ما أكدت عليه كلمات المشاركين ومداخلاتهم خلال اللقاء، وفي إطار خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو ربط العمل الحزبي بالمجتمع.

وناقش الحضور خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من فعاليات رياضية سابقة، إلى جانب استعراض خطة الأمانة للفترة المقبلة، والتي تهدف إلى توسيع نطاق العمل الرياضي ليشمل مختلف القطاعات، وربطه بالبعد السياسي والاجتماعي، بهدف تعميق حضور الحزب وتأثيره بين المواطنين.

وأشارت الدكتورة داليا آمين، إلى أن الرياضة لم تعد ترفًا، بل أصبحت "نمط حياة" ينعكس بشكل مباشر على الصحة العامة، والانتماء الوطني، والعمل الجماعي، مؤكدة أن هذا النهج يتكامل مع توجهات باقي الأمانات داخل الحزب.

وأكد الدكتور أمين شعبان أن الأنشطة الرياضية لم تعد مجرد مساحة ترفيهية، بل أصبحت وسيلة مهمة لتشكيل الوعي العام، واستعادة جسور الثقة بين الأحزاب والجماهير، لاسيما في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية القادمة.

ومن جانبه، شدد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة وأمين عام محافظة الإسكندرية، على أن الرياضة عنصر أساسي في بناء الإنسان وتطوير وعيه، مشيدًا بالدور البارز الذي تلعبه أمانة الرياضة في دعم باقي الأمانات، وتعزيز علاقة الحزب بالشارع من خلال الفعاليات الرياضية.

وأكد الحضور في ختام االاجتماع على أهمية تكامل الأدوار بين الأمانات النوعية داخل الحزب، وتوسيع دائرة الفعاليات الرياضية لتشمل المدارس، ومراكز الشباب، والأحياء الشعبية، بما يسهم في خلق تفاعل مجتمعي حقيقي، وبناء جسور الثقة بين الحزب والمواطنين.

وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الحزب، من بينهم هشام أبوالسعد، مساعد الأمين العام وأمين التنظيم، ومحمد يحيى، أمين العضوية، وعلي صبري، أمين المراسم والعلاقات العامة، حيث قدموا رؤى داعمة لأهمية الأنشطة الرياضية كرافد أساسي في تعزيز التفاعل الشعبي.

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