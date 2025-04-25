تحرك برلماني لزيادة عدد أسرة العناية المركزة وغرف الرعاية في بورسعيد

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة، بزيادة عدد أسرة العناية المركزة وغرف الرعاية الحرجة في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأكد النائب محمود حسين، خلال مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، أن زيادة عدد الأسرة مطلب مهم لمواجهة أزمة النقص الحاد الذي يعاني منه القطاع الصحي، والذي يتسبب يوميًا في وجود ما بين 15 إلى 30 حالة في انتظار سرير عنايه وفقًا لتصريحات مسؤولي الهيئة.

واقترح الدكتور محمود حسين الاستفادة من فائض التمويل السنوي الذي يقترب من مليار جنيه، في دعم البنية التحتية الصحية، وتوفير وتجهيز أسرة جديدة بأحدث الإمكانيات الطبية، بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى وتخفيف الضغط على المستشفيات.

كما شدد على أهمية التنسيق مع القطاع الطبي الخاص، والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية والكنيسة في بورسعيد، لتقديم حلول عملية تضمن توفر الخدمة الصحية بشكل سريع وعادل لجميع المواطنين موجها الشكر لهيئة الرعاية الصحية علي تطبيق منظومة ناجحة للتأمين الصحي الشامل بالمحافظة، باعتبار أن محافظة بورسعيد اول محافظة يتم فيها تطبيق المنظومة.

وفي هذا السياق، دعا إلى عقد مؤتمر طبي موسع يضم رئيس هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، ورئيس جامعة بورسعيد، وممثلي القطاع الطبي الخاص بالمحافظة، بهدف بحث آليات التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات وتقديم رؤية مشتركة لضمان توافر أسرة العناية المركزة.

وأكد الدكتور محمود حسين أن هذه المقترحات تأتي في إطار التحسين للمنظومة الصحية في بورسعيد والتي تعد المحافظة الأولى في منظومه التامين الصحي الشامل بهدف توفير الرعاية الطبية الكاملة لأبناء المحافظة.