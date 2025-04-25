طارق نور: تعليق الرئيس السيسي على الدراما "مناعة" وليس منعًا

كتب- حسن مرسي:

أكد طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على احترامه الكامل لتعليقات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المحتوى الدرامي، واصفًا إياها بأنها "مناعة" وليس "منعًا"، موضحًا أن توجيهات الرئيس تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية، وليس من باب الرقابة أو التقييد.

وخلال لقائه مع الإعلامي سعيد جميل في برنامج "kwn trending" على قناة القاهرة والناس، قال طارق نور: "لما رئيس الجمهورية يقول خلوا بالكم من حاجة، مش معقول إني محترمش حاجة زي كده ومبصلهاش وماخودهاش جد! وهو عمره ما منع ولا قال حاجة، وأي بلد عربي رئيسها هيقول احنا كمصريين هنحترم ده قبلهم حتى، وعمرنا ما هنعمل حاجة تمس البلد اللي قدامنا وهم زعلانين منا أو شايفينها زيادة عن اللزوم."

وأضاف نور: "الرئيس ممنعش، الرئيس بيقول خلوا بالكم يا ناس ياللى بتعملوا المحتوى.. دي مناعة وليس منع، من يدير البلد عندهم مسئولية مجتمعية، وأنت ممكن تشوف حاجة تعتبرها جدعنة لكنها بتؤثر على المجتمع."

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة على أهمية تقديم محتوى درامي يعكس الواقع المصري بشكل صحيح، محذرًا من تقديم صورة نمطية أو مشوهة للمجتمع. وأشار إلى أن عرض مشاهد البلطجة ليس ممنوعًا، ولكن تقديمها بصورة مبالغ فيها أو غير واقعية يؤثر سلبًا على المجتمع، خاصة إذا تم تقليدها من قبل الشباب.

واستشهد نور بمثال على ذلك، قائلًا: "البلطجة مش ممنوعة أنك تعرضها، لكن أنك تتكلم بصوت معين دا مش حقيقي ويقولك دا اللي بيحصل في مصر.. وحقيقي مش دا اللي بيحصل في مصر.. وتبص تلاقى كله بيقلد ده".

وأكد طارق نور أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحرص على تقديم محتوى درامي هادف ومسؤول، يحترم قيم المجتمع ويعكس واقعه بشكل صحيح، مع الأخذ في الاعتبار توجيهات الرئيس السيسي.