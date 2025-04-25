أبرزها "الهاسكي والبوكسر".. تعرف على أنواع الكلاب المحظور تربيتها

كتب- عمرو صالح:

بعد تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم 29 لسنة 2023 صدر، والذي حظر تربية عدد من أنواع الكلاب تم تصنيفها ضمن الفصائل الخطرة، ويُحظر على المواطنين حيازتها أو تداولها إلا في حالات استثنائية تحددها الجهات المختصة.

تضمن القرار الحكومي قائمة بأسماء أبرز الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة" والتي تشمل 13 نوعًا:

- الهاسكي.

- البيت بول.

- الروت ويلر.

- البوكسر.

- الراعي الألماني.

- الراعي القوقازي.

- بول ماستيف.

- الدوبر مان.

- ملموت ألاسكي.

- الكلب الدانماركي الضخم.

- أكتيا.

- أمريكن بولى.

- الألبيي.

- الكلب الأرجنتيني.

- كين كورسو.

- توسا إينو.

وتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات صارمة على المخالفين للأحكام المتعلقة بحيازة الكلاب الخطرة. وتشمل العقوبات سحب الحيوان، فرض غرامات مالية، وحتى الحبس في بعض الحالات.

- غرامات مالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة على الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.

- الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض الحائز للمسائلة القانونية ويُحكم عليه بالحبس لفترات محددة.