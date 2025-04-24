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مفيد شهاب: إسرائيل كيان مراوغ ينتهك القانون ويواجه النبذ العالمي

11:15 م الخميس 24 أبريل 2025

الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن امتلاك الحق وحده لا يكفي لتحقيق العدالة، بل يتطلب مهارة التفاوض والخبرة لفرض الحقائق على الأرض.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي إم سي"، وصف شهاب المفاوض الإسرائيلي بأنه متعنت ومراوغ، يتجنب تقديم أي تنازلات، مما يعقد أي مساعي للتوصل إلى حلول عادلة.

وأشار إلى أن تحرير الأراضي لا يتحقق بالعواطف، بل بالاعتماد على خبراء قادرين على التعامل مع تعقيدات المفاوضاتن مشيدًا بالدور المصري التاريخي في استعادة سيناء عبر الحرب والدبلوماسية، مؤكدًا أن قيمة الوطن تفوق كل شيء.

وانتقد شهاب جرائم إسرائيل واصفًا إياها بكيان استعماري ينتهك القانون الدولي بجرائمه في غزة، مما جعلها تواجه عزلة عالمية بسبب سياساتها الوحشية التي تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني.

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