هل نحن مقبلون على حرب كبرى؟.. مصطفى بكري يحذر

كتب- حسن مرسي:

حذر الإعلامي مصطفى بكري من تداعيات خطيرة محتملة على المنطقة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرتقبة إلى الشرق الأوسط منتصف الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إيران لن يتأخر حال استهداف منشآتها، وستضرب فورًا القواعد الأمريكية في الخليج، إضافة إلى آبار النفط الخليجية.

وقال بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الصين تعتمد على 92% من نفطها المستورد من الخليج وإيران، بينما أمريكا تعتمد فقط على نحو 5%، مما يعني أن اندلاع الحرب سيضرب الصين اقتصاديًا قبل أي طرف آخر.

وكشف بكري أن أمريكا حشدت قوات ضخمة تشمل حاملة طائرات في المتوسط وثلاث في البحر الأحمر، إضافة إلى قوات برية جاهزة للتدخل الفوري.

وقال: "قناة 24 نيوز الإسرائيلية كشفت أن السعودية وقطر والكويت رفضت السماح لواشنطن باستخدام قواعدها الجوية لتوجيه ضربات لإيران، وأبلغت طهران بذلك سرًا، بما يشمل عمليات التزود بالوقود أو الاستطلاع".

كما أشار إلى أن موقع ميدل إيست آي أكد توجه أمريكا إلى حشد قاذفات (بي-2) في قاعدة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي، تحسبًا لرفض دول الخليج فتح أجوائها، فيما نقلت صحيفة تليجراف عن مسؤول إيراني تهديدات مباشرة باستهداف القاعدة إذا تعرضت إيران لهجوم.

واختتم قائلاً: إذا وقع الهجوم على إيران واشتعلت الحرب، فلن تكون هناك خرائط مستقرة ولا اقتصادات متماسكة، فهل نحن مقبلون على حرب كبري في المنطقة.. وهل الفترة القادمة ستشهد مفاجأت مدوية تتغير فيها الخرائط وتسقط فيها أنظمة؟.

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