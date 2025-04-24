المجلس القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل علامة فارقة في مسيرة الوطن التي آلت باستعادة ارض سيناء الغالية حيث جسدت خلالها قواتنا المسلحة كل معاني البطولة والتضحية وفيه استردت مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها مضيفة أن هذه الذكرى العظيمة تتزامن مع ما تشهده سيناء اليوم من طفرة تنموية واسعة وخطط إستراتيجية تهدف إلى تحويلها إلى نموذج مشرق للتنمية.

كما أضافت المستشارة أمل عمار، أن سيناء ستظل رمزاً للعزة والسيادة الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها وشاهدة على الكفاح والبسالة والعزيمة والإصرار الذى كُتبه الشعب المصري.