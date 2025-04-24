حدث في 8ساعات| الرئيس السيسي يعزي الهند.. وغلق المتحف المصري الكبير 3 أسابيع

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ليعرب عن خالص التعازي للحكومة الهندية، وتضامن مصر مع أسر الضحايا جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف السائحين الهنود بولاية كشمير، مشددًا على إدانة مصر لكافة أشكال الأعمال الإرهابية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الإعلاميين: منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.

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بالأسماء.. افتتاح 8 مساجد غدًا ضمن خطة الأوقاف لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 8 مساجد إحلالًا وتجديدًا غدًا الجمعة 25 أبريل 2025.

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غلق المتحف المصري الكبير 3 أسابيع.. "السياحة" تكشف السبب والموعد

أعلنت وزارة السياحة والآثار، غلق المتحف المصري الكبير بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل، حيث ستقوم وزارة السياحة والآثار خلال هذه الفترة بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية داخل المتحف.

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تحول مفاجئ في الطقس.. الأرصاد: انخفاض حرارة وأمطار وأتربة خلال ساعات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

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توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية صباح اليوم، لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، في إطار استعدادات الدولة لافتتاح هذا الصرح الحضاري الضخم، بما يسهم في إضفاء طابع عصري يعكس أهمية المشروع ويحقق نقلة حضارية للمنطقة.

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تأكديًا لمصراوي.. استمرار العمل بمواعيد المترو والقطار الخفيف مع بدء التوقيت الصيفي

أكدت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيفي، بدء تطبيق التوقيت الصيفي مساء اليوم.

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إيقاف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك لمدة شهر – تفاصيل

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة النهار الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات خلال حلقة برنامج "حياتك من الطبيعة" المذاعة بتاريخ 24 أبريل 2025.

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الكهرباء: تشغيل الجهد على محطة محولات سانت كاترين

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة، تشغيل ووضع الجهد على محطة محولات سانت كاترين جهد 220 ك.

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جولة مفاجئة لوزير الصحة بمستشفى البنك الأهلي في الإجازة.. ماذا وجد؟

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى البنك الأهلي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية، التي تهدف إلى متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، ورصد أي قصور، والوقوف على أي تحديات وحلها.

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الملك أحمد فؤاد الثاني يزور متحف الخزف الإسلامي.. صور

استقبل متحف الخزف الإسلامى، الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، والوفد المرافق له، وأعد المتحف التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة جولة خاصة قدم خلالها نبذة عن تاريخ المبنى واستعراض مقتنيات العرض المتحفي.

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صور.. وزير الصحة يزور معرض الزهور ويوجه بتوفير الخدمات الطبية للزوار

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم، زيارة إلى معرض زهور الربيع في نسخته الـ92، والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي.

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الرئيس السيسي يعزي الهند في ضحايا حادث سائحي ولاية كشمير

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعرب فيه عن خالص التعازي للحكومة الهندية، وتضامن مصر مع أسر الضحايا جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف السائحين الهنود بولاية كشمير، مشددًا على إدانة مصر لكافة أشكال الأعمال الإرهابية.

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التذاكر نفدت.. معرض "قمة الهرم" يستقبل مليون و900 ألف زائر بالصين

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، Lui Duo نائب عمدة بلدية شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق لها وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

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