مصطفى بكري يحذر: زيارة ترامب قد تُعيد تشكيل الشرق الأوسط

كتب- حسن مرسي:

حذر الإعلامي مصطفى بكري من التداعيات الاستراتيجية المحتملة لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة للشرق الأوسط منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أنها قد تُحدث تحولات جذرية في المنطقة.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن الولايات المتحدة تسعى من خلال تدخلها العسكري ضد الحوثيين في اليمن إلى فرض سيطرتها على مضيق باب المندب، بهدف التحكم في حركة الملاحة الدولية، وربما تمتد أطماعها إلى تأمين قناة السويس تحت ذريعة حماية البحر الأحمر.

وأشار إلى تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة من عسكرة البحر الأحمر، التي قد تجعل المنطقة رهينة القرارات الأمريكية.

وكشف عن سيناريو خطير يتم تداوله في مراكز الأبحاث، يتضمن استهداف إيران عبر ضربات أولية في العراق تستهدف الحشد الشعبي، الذي تعتبره واشنطن ذراعًا رئيسيًا لطهران.

وأضاف أن إيران حاولت تهدئة التوترات بطلبها من الحشد الشعبي وقف الهجمات، لكن ذلك لم يُرضِ الأطراف الأمريكية والإسرائيلية، التي قد تكثف ضرباتها ضد قيادات الحشد.

ولفت بكري إلى أن أي ضربة أمريكية-إسرائيلية للمفاعل النووي الإيراني ستحقق هدفين، إحباط طموحات إيران النووية، وإضعاف الاقتصاد الصيني الذي يعتمد على النفط الإيراني بأسعار ميسرة، مما يجعل المنطقة على أعتاب مرحلة حاسمة.

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