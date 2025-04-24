تعرف على مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كتب- عمرو صالح:

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، مواعيد الصلوات الخمس بعد تطبيق التوقيت الصيفي بداية من منتصف الليل اليوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية والذي من شأنه أن يتم تقديم الوقت بساعة إضافية عن كل ساعة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية توقيت الصلوات الخمس بمحافظة القاهرة حسبما نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها:

صلاة الفجر 4:44 ص.

موعد صلاة الظهر 12:53 ص.

موعد صلاة العصر 29: 4 م.

موعد صلاة المغرب 7:29 م.

موعد صلاة العشاء 8:52 م.







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