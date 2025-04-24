تغطية خاصة| التوقيت الصيفي 2025.. مواعيد غلق الورش والمحلات والقطارات والمترو

كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا ساعات قليلة عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي.

يستعرض "مصراوي"، التفاصيل الكاملة لـ"تطبيق التوقيت الصيفي 2025" كما يلي:

موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025

أكد مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي، يبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الجمعة، من خلال تقديم التوقيت الرسمي للدولة بمقدار 60 دقيقة.

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رسميًا.. تغيير مواعد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، في جميع المحافظات، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري 2025، وفقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020 الذي ينظم مواعيد تشغيل المحال العامة بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.

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خطوات ضبط الساعة على هاتفك

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي 2025، رسميا وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي ينظم آلية تطبيق التوقيت الصيفي، منتصف ليل الجمعة، بتقديم الساعة 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي 2025.. خطوات ضبط الساعة على هاتفك

تنبيه مهم من مصر للطيران بشأن التوقيت الصيفي

قالت شركة مصر للطيران، إنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقاً للتوقيت الصيفي.

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تقديم الساعة 60 دقيقة.. بيان حكومي مهم بشأن التوقيت الصيفي

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، فإنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

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التوقيت الصيفي 2025.. مواعيد قطارات السكك الحديدية بالمواقيت الصيفية

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي على كافة خطوط التشغيل، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، ويستمر العمل به حتى يوم الخميس 30 أكتوبر من العام ذاته؛ تنفيذًا للتوجيهات الرسمية المعنية بتنظيم العمل في هذه الفترة.

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أكدت مصادر مطلعة بمترو الأنفاق، بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي، اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات

بسبب التوقيت الصيفي.. تعديل جداول الدراسة بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة

أعلنت إدارة التعليم المدمج والمفتوح بجامعة القاهرة، بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة 25 أبريل 2025 تماشيًا مع التوقيت الصيفي الجديد.

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مواعيد المترو والقطار الخفيف مع بدء التوقيت الصيفي

أكدت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيفي، بدء تطبيق التوقيت الصيفي مساء اليوم.

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على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

تصدر التوقيت الصيفي 2025 في مصر، محركات البحث جوجل، وذلك بعد انتهاء فصل الشتاء، حيث يبحث المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي والذي يتم فيه تقديم الساعة 60 دقيقة.

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر

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