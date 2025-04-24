إجراء جديد من المترو بسبب مباراة الأهلي وصن داونز

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث، ترتيبات نقل الجماهير خلال مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل، إن محطاتها وخاصة محطة الاستاد ستكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة للجماهير.

وأضافت: قبل وبعد الماتش هيكون في قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وكمان قطار كل 9 دقائق للركاب اللي جايين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، غدا الجمعة في تمام الساعة 7 مساءً، المباراة المنتظرة بين الأهلي وماميلودي صن داونز.

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