إعلان

إجراء جديد من المترو بسبب مباراة الأهلي وصن داونز

05:37 م الخميس 24 أبريل 2025

مترو الأنفاق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث، ترتيبات نقل الجماهير خلال مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل، إن محطاتها وخاصة محطة الاستاد ستكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة للجماهير.

وأضافت: قبل وبعد الماتش هيكون في قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وكمان قطار كل 9 دقائق للركاب اللي جايين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، غدا الجمعة في تمام الساعة 7 مساءً، المباراة المنتظرة بين الأهلي وماميلودي صن داونز.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. تغيير مواعد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم

السكة الحديد تكشف لمصراوي تأثر مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي

وفد كويتي للرئيس السيسي: استثماراتنا في مصر تتجاوز 20 مليار دولار

مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات

هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان للأطفال؟.. الصحة تحسم الجدل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مترو الخط الثالث مباراة الأهلي وصن داونز إجراء من المترو بسبب مباراة الأهلي مترو الأنفاق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يفرض حظر نشر على ما يجري بغزة
مصرع 7 مصريين في حادث مروع بالأراضي الليبية.. التفاصيل بالصور
تنويه هام بوقف مؤقت لخدمات المحافظ الإلكترونية لهذا السبب