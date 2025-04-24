الرئيس السيسي يعزي الهند في ضحايا حادث سائحي ولاية كشمير

كتب- محمدد نصار:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن خالص التعازي للحكومة الهندية، وتضامن مصر مع أسر الضحايا جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف السائحين الهنود بولاية كشمير، مشددًا على إدانة مصر لكافة أشكال الأعمال الإرهابية.

وأشار إلى الجهود المصرية للتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد المتصلة بتلك الظاهرة.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء الهندي اللفتة الكريمة، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لترجمة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مشروعات وبرامج تعاون ملموسة في شتى المجالات، وتكثيف التواصل رفيع المستوى لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يحقق تطلعات الشعبين للتقدم والازدهار.

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