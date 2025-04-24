صور.. وزير الصحة يزور معرض الزهور ويوجه بتوفير الخدمات الطبية للزوار

كتب- عمرو صالح:

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم، زيارة إلى معرض زهور الربيع في نسخته الـ92، والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي.

وبحسب بيان وزارة الزراعة، تفقد "عبد الغفار"، أجنحة المعرض المختلفة، والتقى العارضين وأصحاب المشاتل، معربًا عن إعجابه بحسن التنظيم، وتنوع وجودة المعروضات من الزهور ونباتات الزينة.

كما وجّه نائب رئيس الوزراء، بتوفير سيارات طبية مجهزة داخل المتحف الزراعي طوال فترة المعرض، لتقديم خدمات الكشف الطبي، والإسعافات الأولية، وصرف الأدوية اللازمة، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الخدمات اعتبارًا من السبت المقبل، يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساءً.

وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد افتتح السبت الماضي معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92، بحضور عدد من المسؤولين والسفراء العرب والأجانب وممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ويُشارك في المعرض أكثر من 160 عارضًا من منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل، وشركات اللاندسكيب، ونظم الري الحديث، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ويستمر المعرض يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، على مدار شهر كامل، داخل المتحف الزراعي بالدقي.

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