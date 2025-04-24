إيقاف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك لمدة شهر - تفاصيل

كتب- عمرو صالح:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة النهار الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات خلال حلقة برنامج "حياتك من الطبيعة" المذاعة بتاريخ 24 أبريل 2025.

وبحسب بيان المجلس، الخميس، تم إحالة دعاء سهيل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

كما أعلن المجلس، اعتماد قرار إيقاف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك في دوري نايل، التي أذيعت بتاريخ 13 أبريل 2025، لمدة شهر، وذلك في إطار استجابته لمبادرات تفعيل المحاسبة الذاتية.

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