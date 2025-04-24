الكهرباء: تشغيل الجهد على محطة محولات سانت كاترين

كتب - محمد صلاح

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة، تشغيل ووضع الجهد على محطة محولات سانت كاترين جهد 220 ك. ف. أ.

يأتي ذلك بمتابعة المهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية، والمهندس إبراهيم شحاتة، رئيس المنطقة، والمهندس محمد عبد العظيم، رئيس قطاع شبكات سيناء، ورؤساء القطاع ومديري العموم والعاملين.

وأعربت رئيسة الشركة، عن تقديرها لرجال محطة محولات نويبع كاترين والوقاية والخطوط على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

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