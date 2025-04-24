جولة مفاجئة لوزير الصحة بمستشفى البنك الأهلي في الإجازة.. ماذا وجد؟

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى البنك الأهلي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية، التي تهدف إلى متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، ورصد أي قصور، والوقوف على أي تحديات وحلها.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد عددًا من أقسام المستشفى، شملت العناية المركزة، والاستقبال والطوارئ، وراجع سجلات الحضور والانصراف، للتأكد من انتظام الفريق الطبي والإداري.

وأوضح "عبد الغفار"، أن الوزير تفقد الصيدلية وقسم الإقامة الداخلية، حيث اطلع على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة في كل منها، وحرص على التحدث مع المرضى وأسرهم للتأكد من مدى رضاهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتابع "عبد الغفار"، أن الوزير تفقد سكن الأطباء، ووجه برفع كفاءته وتطويره خلال شهر، ما يضمن توفير بيئة سكنية ملائمة تليق بالأطقم الطبية، مضيفًا أن الوزير وجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير بالمستشفى وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاشتراطات الفنية، مؤكدًا أن أعمال التطوير تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل للفرق الطبية، وتوفير خدمات صحية أكثر فاعلية وكفاءة للمرضى.

وقال "عبد الغفار"، إن الوزير وجه بصرف مكافأة لجميع العاملين والإداريين بالمستشفى، لما لمسه من الانضباط والالتزام بالمستشفى.

يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تقدر بـ 80 سريرًا، وعدد الأسرة بالقسم الداخلي المفعلة حاليًا 28 سريرًا، ومعدل الإشغال تقدر بٰـ 24 سريرًا، بالإضافة لعدد أسرة المستشفى، تحت التطوير وعددها 28 سريرًا، إلى جانب عدد أسرة الرعاية المفعلة بالمستشفى وعددها 16 سريرًا، و6 أسرة رعاية تحت التطوير، علاوة على 2 سرير عزل، بالإضافة لـ 13 سرير طوارئ، ومتوسط تردد الطوارئ 100 حالة معظمهم حوادث تستدعي تدخلات سريعة متعددة التخصصات، بالإضافة إلى 3 غرف عمليات.

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