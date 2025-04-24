"الزراعة": 620 ألف فدان خالية من العفن البني في البطاطس

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة العاملون بمشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، خلال عطلة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء المتابعة المستمرة لعمليات حصاد محصول البطاطس بالمناطق الخالية من العفن البني على مستوى الجمهورية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، استمرار العمل في معامل المشروع من خلال الباحثين والمهندسين بالمناطق الخالية، واستمرار المتابعة وتنفيذ أعمال الفحص والتحاليل، ومتابعة أعمال الحصاد، إضافة إلى إدخال ومراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من مهندسي المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات.

وأوضحت مدير المشروع، أن إجمالي المساحات الخالية من العفن البني في البطاطس بلغت وحتى نهاية مارس الماضي حوالي 620 ألف فدان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بالمتابعة المستمرة وتقديم كل أشكال الدعم الفني، والحرص على عدم تأثر الخدمات خلال الإجازات.

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