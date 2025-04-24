الملك أحمد فؤاد الثاني يزور متحف الخزف الإسلامي.. صور

كتب- محمد شاكر:

استقبل متحف الخزف الإسلامى، الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، والوفد المرافق له، وأعد المتحف التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة جولة خاصة قدم خلالها نبذة عن تاريخ المبنى واستعراض مقتنيات العرض المتحفي.

وقد أعرب أحمد فؤاد الثاني، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، ووجه الشكر لوزارة الثقافة وخص الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بالثناء على اهتمامه بتلك الزيارة وغيرها من الزيارت التي تمت بمواقع تابعة للوزارة.

أحمد فؤاد الثاني هو ابن الملك فاروق الأول من زوجته الثانية الملكة ناريمان، وهو أحد أفراد أسرة محمد علي العلوية، ويحتل متحف الخزف الإسلامي قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك، ويجمع هذا القصر في أسلوبه المعماري والزخرفي بين الأساليب الفنية التي شاعت في عصر أسرة محمد علي المتأثرة بالطراز الكلاسيكي الأوروبي من جهة وبين أساليب الطراز المغربي والتركي والأندلسي في تناغم أخاذ.

ويحتوي القصر على مجموعة قاعات ضخمة تتوسطها القاعة الرئيسية والتي تتمركز حول نافورة، والقاعة الرئيسية مغطاة بقبة رئيسية فخمة مبنية على مقرنصات ركنية وبها مجموعة رائعة من نوافذ الزجاج الملون الجصي، ويحتوي المتحف على مجموعة خزفية رائعة تعود لشتى العصور الإسلامية.

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