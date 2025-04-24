توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية صباح اليوم، لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، في إطار استعدادات الدولة لافتتاح هذا الصرح الحضاري الضخم، بما يسهم في إضفاء طابع عصري يعكس أهمية المشروع ويحقق نقلة حضارية للمنطقة.

شملت الجولة، تفقد أعمال التطوير بميدان الرماية وطريق الإسكندرية الصحراوي، حيث تابع المحافظ مستجدات تنفيذ الزراعات والمسطحات الخضراء وأعمال اللاندسكيب، بالإضافة إلى إنشاء الدورانات اللازمة لتحسين الحركة المرورية.

ووجه المحافظ، خلال جولته، بضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وتلافي الملاحظات التي رُصدت، بما يحقق المظهر الجمالي اللائق بالمنطقة، مشددًا على الشركة المنفذة بوضع جدول زمني مكثف لإنهاء الأعمال المتبقية، خاصة في منطقة مدخل المنصورية من طريق الإسكندرية الصحراوي ومحيط مطلع الطريق السياحي بطريق الفيوم.

كما تفقد المحافظ، طريق المنصورية، بدءًا من منزل الطريق الدائري، مرورًا بمناطق كوبري الشركة وكوبري عز وعفيفي ومدخل أبو الهول، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الطريق وتسهيل الحركة المرورية به.

وفي هذا السياق، كلف محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل، برفع المخلفات والرتش الموجودة بجوار منزل الطريق الدائري بطريق المنصورية بقطاعي أبو النمرس والهرم، مع تكثيف ورديات العمل لتحسين مستوى النظافة في المنطقة.

كما وجه المحافظ، بمنع أي مخالفات بناء وإزالة الحالات المخالفة في المهد، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

واختتم المهندس عادل النجار، جولته بتفقد مدخل المنطقة الأثرية للأهرامات من جهة أبو الهول، لمتابعة مشروعات رفع الكفاءة الجارية هناك.

رافق المحافظ خلال الجولة، هند عبد الحليم، نائب المحافظ، واللواء محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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