الإعلاميين: منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.

وأنذر نقيب الإعلاميين، وفق بيان الخميس، جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة 89 من قانون النقابة.

وقال الدكتور طارق سعدة: هناك تنسيقًا مستمرًا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.

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