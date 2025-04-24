تأكديًا لمصراوي.. استمرار العمل بمواعيد المترو والقطار الخفيف مع بدء التوقيت الصيفي

كتب- محمد نصار:

أكدت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيفي، بدء تطبيق التوقيت الصيفي مساء اليوم.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل: نذكر ركاب الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة الأعزاء ببدء التوقيت الصيفي عند منتصف ليلة اليوم ونؤكد الاستمرار بالعمل على جداولنا المعتادة وفقًا للتوقيت الجديد.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي قبل قليل، من أنه لا تغيير في مواعيد المترو تزامنًا مع بدء التوقيت الصيفي.

مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. تغيير مواعد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم

السكة الحديد تكشف لمصراوي تأثر مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي

وفد كويتي للرئيس السيسي: استثماراتنا في مصر تتجاوز 20 مليار دولار

مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات

xهل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان للأطفال؟.. الصحة تحسم الجدل