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تأكديًا لمصراوي.. استمرار العمل بمواعيد المترو والقطار الخفيف مع بدء التوقيت الصيفي

03:32 م الخميس 24 أبريل 2025

القطار الكهربائي الخفيف

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تطبيق مصراوي

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كتب- محمد نصار:

أكدت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيفي، بدء تطبيق التوقيت الصيفي مساء اليوم.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل: نذكر ركاب الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة الأعزاء ببدء التوقيت الصيفي عند منتصف ليلة اليوم ونؤكد الاستمرار بالعمل على جداولنا المعتادة وفقًا للتوقيت الجديد.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي قبل قليل، من أنه لا تغيير في مواعيد المترو تزامنًا مع بدء التوقيت الصيفي.

مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات

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مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات

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