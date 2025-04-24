مفتي الجمهورية مهنئًا بذكرى تحرير سيناء: رمز للفداء وعزيمة لا تُقهر

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

وجّه الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الوطنية العظيمة لتحرير سيناء.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذه المناسبة الخالدة ستظل محفورة في وجدان الأمة، باعتبارها رمزًا للفداء والصمود، ودليلًا ساطعًا على ما يتحلى به أبناء مصر من عزيمة راسخة وإرادة لا تُقهر، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مثل هذا اليوم من نصر واسترداد لجزء غالٍ من أرض الوطن، كان ثمرة لتضحيات جسام قدّمها رجال القوات المسلحة الأبطال، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والفداء.

وأوضح الدكتور نظير عياد أن ذكرى تحرير سيناء تعيد إلى الأذهان قيم الانتماء الحقيقي للوطن، وتدفع الجميع إلى استلهام روح النصر في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل بكل جد وإخلاص لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس.

واختتم مفتي الجمهورية بيانه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءها المخلصين لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. تغيير مواعد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم

السكة الحديد تكشف لمصراوي تأثر مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي

وفد كويتي للرئيس السيسي: استثماراتنا في مصر تتجاوز 20 مليار دولار

مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات

هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان للأطفال؟.. الصحة تحسم الجدل