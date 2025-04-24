بالأسماء.. افتتاح 8 مساجد غدًا ضمن خطة الأوقاف لإعمار بيوت الله

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 8 مساجد إحلالًا وتجديدًا غدًا الجمعة 25 أبريل 2025.

وأعلنت الوزارة، في بيان الخميس، وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن إلى 1306 مساجد، من بينها 880 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و426 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13387 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و653 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، و بيانها كالتالي:

محافظة المنيا

إحلال وتجديد: مسجد أولاد عمر، قرية الشيخ تمي - مركز أبو قرقاص، مسجد التل، عزبة التل - مركز أبو قرقاص؛ مسجد السلام، قرية طرفا - مركز سمالوط.

محافظة الأقصر

إنشاء: مسجد أنس بن مالك، قرية الزنيقة، أصفوان - مركز إسنا.

محافظة الدقهلية

إنشاء: مسجد الرحمة، عزبة عبده - مركز الجمالية.

محافظة الفيوم

إحلال وتجديد: مسجد مخيمر، قرية السعيدية - مركز سنورس.

محافظة القليوبية

إحلال وتجديد: مسجد سليمان خربوش، عزبة سليمان خربوش، قرية شبلنجة - مركز بنها.

محافظة كفر الشيخ

إحلال وتجديد: مسجد العاطل، عزبة العاطل - مركز فوه.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. تغيير مواعد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم

السكة الحديد تكشف لمصراوي تأثر مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي

وفد كويتي للرئيس السيسي: استثماراتنا في مصر تتجاوز 20 مليار دولار

مصادر لمصراوي: تطبيق التوقيت الصيفي بمترو الأنفاق خلال ساعات

هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان للأطفال؟.. الصحة تحسم الجدل