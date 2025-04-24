6 صور.. محافظ القاهرة يضع إكليل زهور على مقابر المنطقة العسكرية بالخفير

كتب- محمد نصار:

وضع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء طارق راشد، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بذكرى تحرير سيناء.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذه الذكرى ستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء، كما سيظل هذا اليوم رمزًا للعزة والكرامة.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية دور القوات المسلحة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن، ورفع كلمته، والحفاظ على أراضيه، مشيدًا بدورها في السلم والحرب.

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