غلق المتحف المصري الكبير 3 أسابيع.. "السياحة" تكشف السبب والموعد

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، غلق المتحف المصري الكبير بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل، حيث ستقوم وزارة السياحة والآثار خلال هذه الفترة بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية داخل المتحف.

يأتي ذلك في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 3 يوليو المقبل.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه من المقرر فتح المتحف مرة أخرى أمام الزائرين عقب الافتتاح الرسمي خلال مواعيد العمل الرسمية له ليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة بالمتحف.

يذكر أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ 16 أكتوبر الماضي تشغيلًا تجريبيًا لعدد من الأماكن به، وبدأت هيئة المتحف بداية من شهر فبراير الماضي، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لهذه الأماكن، حيث يستقبل المتحف زائريه صيفًا وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

ويشهد المتحف فتحًا مسائيًا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

كان "مصراوي"، كشف عن غلق المتحف المصري الكبير، وفق خطاب حصل عليه صادر عن غرفة شركات السياحة وموجه إلى الشركات السياحية.

غرفة "شركات السياحة": إغلاق المتحف المصري الكبير من 15 يونيو حتى 5 يوليو

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