التوقيت الصيفي 2025.. مواعيد قطارات السكك الحديدية بالمواقيت الصيفية

كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا ساعات قليلة عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12 مساءً اليوم الخميس، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي.

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي على كافة خطوط التشغيل، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، ويستمر العمل به حتى يوم الخميس 30 أكتوبر من العام ذاته؛ تنفيذًا للتوجيهات الرسمية المعنية بتنظيم العمل في هذه الفترة.

وأوضحت الهيئة أنه بداية من الساعة 11 مساءً يوم الخميس 24 أبريل 2025، سيتم تقديم عقارب الساعة لمدة ساعة واحدة، بحيث يصبح التوقيت الرسمي في تمام الثانية عشرة منتصف الليل (00:00)، وسيتم تدوين هذا التعديل في سجلات تسجيل حركة القطارات داخل أكشاك البلوك، والأبراج، وكذلك على أرصفة المحطات.

أما بالنسبة للأكشاك التي تُغلق أبوابها قبل الحادية عشرة مساءً، فسيُطبق بها التوقيت الصيفي بعد إجراء تبادل علامة القفل، مع تدوين هذا التغيير في سجلات القيد الخاصة بها بدقة.

وبناءً على هذا التحول الزمني، ستُشغل القطارات وفق المواعيد المعتمدة في الجداول الرسمية، مع ملاحظة اعتبار القطارات التي تكون قيد السير أثناء تغيير التوقيت، وكأنها متأخرة ساعة كاملة حتى تصل إلى محطاتها النهائية.

تنبيهات خاصة بخطوط الطوالي في الليلة السابقة لتطبيق التوقيت الصيفي:

تشمل التعليمات الخاصة بهذا التغيير، تأجيل مواعيد انطلاق بعض القطارات التي تتحرك من محطاتها بين الساعة 11:00 مساءً و11:59 مساءً يوم الخميس 24 أبريل 2025، لمدة ساعة واحدة عن توقيتاتها الأصلية، لتتوافق مع نظام التوقيت الجديد.

وفيما يلي بيان بأبرز التعديلات:

من محطة القاهرة:

قطار رقم 35 سيتحرك في الساعة 00:10 بدلًا من الساعة 23:10.

قطار رقم 890 ينطلق الساعة 00:30 بدلًا من 23:30.

قطار رقم 1010 ينطلق الساعة 01:05 بدلًا من الساعة 00:05.

من محطة سوهاج:

قطار رقم 185 سيتحرك الساعة 01:05 بدلًا من 00:05.

من محطة أسوان:

قطار رقم 833 ينطلق الساعة 01:10 بدلًا من الساعة 00:10.

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