دعوة للمستثمرين.. النقل تطرح 23 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية للاستثمار

كتب- محمد نصار:

دعت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين والمنتجين للاستثمار في مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجستية في مصر، نظرًا للميزات الكبيرة التي يتمتع بها هذا المجال والذي يشهد تطورًا كبيرًا في مصر خلال الفترة الحالية.

ويساهم هذا القطاع في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وتحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن الموانئ الجافة المطروحة للاستثمار هي:

1- ميناء السادات الجاف.

2- ميناء برج العرب الجاف.

3- ميناء سوهاچ الجاف.

4- ميناء قنا الجاف وملحق به منطقة لوجستية.

5- الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بكوم أبو راضي بني سويف.

6- ميناء أبو سمبل الجاف وملحق به منطقة لوجستية.

7- المنطقة اللوجستية بمدينة السادات.

8- المنطقة اللوجستية بتوشكى.

9- المنطقة اللوجستية بمطروح.

10- المنطقة اللوجستية بالسلوم.

11- المناطق اللوجستية والموانئ الجافة بشبه جزيرة سيناء.

12- الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعريش.

13- الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية ببغداد (طريق الإسماعيلية العوجة).

14- المنطقة اللوجستية ببراس سدر.

15- المنطقة اللوجستية بالطور.

16- المنطقة اللوجستية بالنقب.

17- الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بطابا.

18- المنطقة اللوجستية بالحسنة (طريق العريش الحسنة طابا).

19- المنطقة اللوجستية ببئر العبد.

وعلى المستثمرين الراغبين في الاستثمار، التوجه للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمبنى وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنهاء الإجراءات والتعاقد مع الهيئة.

جدير بالذكر أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف الذي تم افتاحه في شهر يونيو 2023 يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، ويلعب دورًا بارزًا في تسهيل حركة الصادرات والواردات، ومنع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، بما يتمتع به من مميزات عديدة حيث يتم نقل البضائع من الميناء إلى الموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية بالإضافة إلى ما يتمتع به من إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، واحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد لإعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

كما يعتبر الميناء الجاف، والمنطقة اللوجستية، بمدينة العاشر من رمضان، نموذجًا ناجحًا للمشاركة مع القطاع الخاص يساهم في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض الزمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي.

كما يساهم في تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. حركة محليات محدودة في 5 محافظات

تحول مفاجئ في الطقس.. الأرصاد: انخفاض حرارة وأمطار وأتربة خلال ساعات

بسبب التوقيت الصيفي.. تعديل جداول الدراسة بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة

وزير الري: محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر