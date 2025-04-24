"الطيران المدني" تستقبل وفدً "الإياتا" لبحث التعاون في النقل الجوي

كتب- محمد أبو بكر:

استقبلت سلطة الطيران المدني المصري وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، برئاسة كامل العوضي، نائب رئيس الاتحاد لإفريقيا والشرق الأوسط، ومحمد لطفي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا.

كان في استقبال الوفد الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بصناعة النقل الجوي، على رأسها قضايا البيئة والاستدامة، إلى جانب استعراض آفاق تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي والدولي، وتحقيق الأهداف المشتركة لتطوير قطاع الطيران المدني في مصر.

كما أكد الجانبان، أهمية تنسيق الجهود في مواجهة التغيرات المناخية، والعمل على التوافق مع الاتجاهات العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية. وتم التباحث أيضًا حول فرص التعاون في مجالات التدريب، والدعم الفني، وتبادل الخبرات.

وأعرب وفد "الإياتا"، عن تقديره للدور البارز الذي تضطلع به مصر في قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني في قيادة عملية التطوير والتحديث داخل هذا القطاع الحيوي.

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