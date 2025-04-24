إفريقية النواب: مصر وجيبوتي قادرتان على حفظ أمن واستقرار "القرن الإفريقي"

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن مصر وجيبوتي قادرتان على حفظ الأمن والاستقرار داخل منطقة القرن الإفريقي، مشيدًا بجميع القضايا والملفات التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي كانت ناجحة.

وقال "سليم"، في بيان له أصدره اليوم إن مباحثات الرئيسين السيسي وجيله، كانت مثمرة، مثمنًا إطلاق برنامج طموح لتحقيق أمن الطاقة في جيبوتي وتشجيع الاستثمارات بين البلدين في الموانئ والمناطق الحرة ودعم استقرار السودان والصومال ورفض تهديد الملاحة بالبحر الأحمر.

وأعرب عن ثقته التامة في أن المرحلة المقبلة ستشهد مرحلة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مصر وجيبوتي في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور محمد سليم، أن مصر وجيبوتي كانتا واضحتين خلال رؤية الرئيسين السيسي وجيله حول ملف الملاحة في البحر الأحمر وأهمية مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، مطالبًا من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته دعم ومساندة رؤية مصر وجيبوتي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.

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