بسبب التوقيت الصيفي.. تعديل جداول الدراسة بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

أعلنت إدارة التعليم المدمج والمفتوح بجامعة القاهرة، بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة 25 أبريل 2025 تماشيًا مع التوقيت الصيفي الجديد.

وأضاف المركز، في بيان، أنه أتاح للدارسين بنظامي التعليم المدمج - التعليم المفتوح إمكانية التسجيل بالترم الأساسي الحالى مارس - يوليو 2025 من خلال صالة التسجيل بالمركز غدًا الجمعة.

وأوضح أنه سيبدأ التسجيل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، علمًا بأنه سيتم توقف العمل، وغلق أبواب المركز أثناء أداء شعائر صلاة الجمعة، على أن يتم استئناف العمل بعد ذلك.

وتابع المركز: بإمكانكم الآن استخدام صفحاتكم الشخصية لإجراء خدمة التسجيل يوميا بعد الساعة الرابعة عصرًا وسداد الرسوم على خدمة فوري كود (617) بالإضافة إلى رقم التسجيل، ثم الرجوع إلى صفحاتكم الشخصية للتأكد من إتمام الخدمة بنجاح وظهور المقررات الدراسة الخاصة بكم.

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