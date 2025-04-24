سؤال برلماني للحكومة بشأن ظاهرة تسلل غير المؤهلين للإعلام

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي من الحكومة والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين بالتحرك العاجل لحصر جميع المذيعين ومقدمي البرامج في مختلف الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية للتأكد التام من حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة والحصول على الشهادات الجامعية الخاصة بهم.

وتساءل "رمزي" في سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قائلًا: إنه بعد ضبط منتجة وإعلامية متلبسة بحيازة وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة قدرت بـ 200 كجم من الحشيش والشابو المصنع، بقيمة تتجاوز 420 مليون جنيه.

وتابع: تأكيد التحريات الأمنية أن المتهمة لا تملك سوى شهادة الابتدائية ورغم ذلك ظهرت كمقدمة برامج على قنوات متعددة بل وحظيت بظهور إعلامي واسع دون أدنى مؤهل، أو حتى تصريح من نقابة الإعلاميين فكيف يتم ذلك؟ ولماذا لا يتم التحرك السريع والعاجل لتطبيق القانون وحتى لا يتسلل غير المتخصصين والدخلاء إلى مهنة الإعلام والظهور على شاشات التلفزيون؟ وما هو دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين في مثل هذه الملفات؟.

وطالب الدكتور إيهاب رمزي، باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة مثل هذه الفوضى الإعلامية التي سمحت بتغلغل شخصيات غير مؤهلة في المشهد الإعلامي، مشيرًا إلى أن ما حدث وطبقًا للقانون لا يُعد فقط مخالفة إدارية بل جريمة انتحال صفة يعاقب عليها القانون.

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