"شباب النواب": ذكرى تحرير سيناء شاهدة على عظمة الجيش المصري وهزيمته للكيان

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ذكرى تحرير سيناء، تظل شاهدة على عظمة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على الكيان الصهيوني.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في بيان، أن الدولة وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها، فبعد أن طهرتها من الإرهاب، نجحت الدولة في تنمية سيناء اقتصاديًا في كل المجالات الصناعية والزراعية.

كما وجه تحية تقدير وعرفان لأرواح جنود قواتنا المسلحة الذين تركوا أمامنا نموذجًا عظيمًا يحتذى به في كيفية العطاء وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية وطنهم وبلدهم.

وأوضح النائب محمود حسين، أن تلك الذكرى ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري، كونها شاهدة على إرادة وصمود وقوة الجيش وعبقرية الدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى أن تحرير سيناء أعاد رسم خريطة المنطقة من جديد حيث بذلت مصر كل غالٍ ونفيس في سبيل استرداد أرض سيناء، وخاضت معركة تحرير طويلة بدأتها بالانتصار العظيم في حرب أكتوبر 73 وتبعتها بمعركة دبلوماسية مفصلية نجحت بتحرير سيناء كاملة في 25 أبريل 1982.

ووجه النائب محمود حسين، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء، كما توجه بالتهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ وأبطال القوات المسلحة البواسل؛ والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة.

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