العمل: أكثر من 3 ملايين جنيه رعاية اجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة في أبريل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، اعتماد صرف رعاية صحية واجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، خلال شهر أبريل 2025 بإجمالي 3 ملايين و96 ألفًا و916 جنيهًا، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها 1837 عاملًا.

أوضح أن هذا المبلغ عبارة عن 2 مليون و822 ألفًا و667 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية، استفاد منها 916 عاملًا، و273 ألفًا و249 جنيهًا، على الرعاية الصحية، استفاد منها 957 عاملًا.

وأكد الوزير جبران، أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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