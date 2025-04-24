تحول مفاجئ في الطقس.. الأرصاد: انخفاض حرارة وأمطار وأتربة خلال ساعات

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يوجد انخفاض في درجات على أغلب الأنحاء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرصة ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

كما أشارت إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد.

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