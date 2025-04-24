بالأسماء.. حركة محليات محدودة في 5 محافظات

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة محلية لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين في عدد من المحافظات تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 10 قيادات محلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الحركة تضمنت تعيين:

1- عبد الله الديب، سكرتير عام محافظة المنوفية.

2- ⁠خالد النمر، سكرتير عام مساعد للمنوفية.

3- ⁠عماد الدين عبد الله أحمد، سكرتير عام محافظة الدقهلية.

4- عماد عبد المقصود الدركروي، سكرتير عام مساعد الدقهلية.

5- ⁠أحمد مصطفى السايس، سكرتير عام محافظة سوهاج.

6- محمد حلمي، سكرتير عام مساعد سوهاج.

7- عمرو محمد فكري، سكرتير عام بورسعيد.

8- ⁠عمر الأكرت، سكرتير عام مساعد بورسعيد.

9- ⁠ضياء قطب، سكرتير عام جنوب سيناء.

10- ⁠خيري حسن، سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحليات بجميع الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد القيادات المتميزة للمناصب القيادية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع معيارًا أساسيًا في تقييم القيادات التنفيذية بالمحليات وهو خدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول لها بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

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