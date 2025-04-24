حدث ليلًا| آخر فرصة للتقديم للحج ومواعيد المحلات والمطاعم بالتوقيت الصيفي

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

آخر فرصة للتقديم للحج 2025

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن الفرصة الأخيرة للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2025، مشيرًا إلى إمكانية السفر عبر ما يعرف بـ"تأشيرات المجاملة"، بشرط الالتزام بالإجراءات الرسمية التي أقرتها الجهات المختصة في مصر والسعودية.

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التوقيت الصيفي 2025..مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والورش

تبدأ رسميا المواعيد الصيفية للمقاهي والمحال التجارية ابتداءً من الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025، منتصف ليل الغد؟.

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السيسي: تدشين بنك "مصر – جيبوتي" لتعزيز التعاون الاستثماري

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله، تأسيس "مجلس الأعمال المصرى الجيبوتى المشترك"، وتدشين مقر بنك "مصر – جيبوتى" فى غضون الأيام المقبلة.

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وظائف بالخارج برواتب تتخطى 88 ألف جنيه شهريًا - رابط التقديم والتخصصات

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن فرص عمل في السعودية وقبرص في عدة تخصصات برواتب مميزة وتأمينات.

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مدبولي يتابع مع وزير الصحة مؤشرات تنفيذ المبادرات الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وذلك لاستعراض تقرير مفصل حول أبرز مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

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عبد المحسن سلامة يكشف تفاصيل مشروع "الـ 20 ألف فدان" للصحفيين

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح كنقيب للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، إن مشروع الـ20 ألف فدان يتبع شركة "الريف المصري"، وله خطوات محددة، تبدأ بجمع استمارات الحجز حتى نصل إلى المساحة المطلوبة، وهي 20 ألف فدان.

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"كعب العمل ومزاولة المهنة والمهارة".. خدمات جديدة تطلقها "العمل" إلكترونيا

أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل، عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومميكن، وذلك من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات "WE".

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السيسي يعود للقاهرة بعد زيارة جيبوتي

قال بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب زيارته إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة.

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نقيب الأشراف يبحث التعاون مع رئيس المجلس الفقهي الأسترالي

استقبل السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، رئيس المجلس الفقهي الأسترالي، الشيخ يحيي الصافي، و مدير الشئون الدولية بالمجلس عز الدين أبو سردينة، بمكتبه بمقر النقابة، لبحث التعاون بين النقابة والمجلس.

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