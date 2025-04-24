أعراض حساسية الربيع.. إذا ظهرت عليك الزم المنزل فورا

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة رانيا سعيد صلاح باحث بقسم الهرمونات معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، إنه ومع الإقبال على الخروج للحدائق فى موسم الربيع للاستمتاع بالأعياد والأزهار والأشجار المزهرة وظهور التغيرات المصاحبة لهذا الموسم من الأتربة الشديدة والتقلبات الجوية خلال الليل والنهار ورياح الخماسين، وانتشار حبوب لقاح الأزهار يصاحب بعض الأشخاص مشكلات صحية ولكن بنسب متفاوتة أي أنّ بعض الأشخاص يعانون من أعراض خفيفة، ويعاني البعض الأخر من أعراض شديدة، وذلك حسب الجهاز المناعي أو التاريخ المرضي لكل شخص.

وأضافت أن أصحاب حساسية الصدر هم الأكثر عرضة عن غيرهم بالإصابة «الحساسية الربيعية» وهي حساسية موسمية.

وحددت الباحثة بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية أعراض حساسية الربيع كالتالي:

1- العطس المستمر.

2- احتقان وسيلان الأنف.

3- السعال والصفير.

4- حكة فى العين أو الفم أو الحلق.

5- احمرار بالجلد.

6- تورم الشفتين وحول العين.

7- صعوبات في التنفس وضيق في الصدر.

وتابعت: والوقاية من الحساسية يجب على مريض الحساسية الموسمية عدم الخروج من المنزل فى الأيام التى تنتشر فيها حبوب اللقاح والأتربة، تناول أدوية الحساسية تحت إرشادات الطبيب لتخفيف الأعراض ومن الممكن تناولها قبل بدء الأعراض كوقاية للمرضى الذين يعانون من الحساسية باستمرار فى الربيع، يجب استخدام المحلول الملحي للأنف لإزالة مسببات الحساسية من الأنف، ضرورة شرب المياه بكثرة للتقليل من إنتاج الهيستامين المسبب للحساسية لتقل أعراض.

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