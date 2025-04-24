موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

كتب- محمد أبو بكر:

تفصلنا ساعات قليلة عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي، الذي يتم تطبيقه اعتبارًا من منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 34 لسنة 2023، المعني بتنظيم العمل بالتوقيت الصيفي؟

موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025

وأكد مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي، يبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الجمعة، من خلال تقديم التوقيت الرسمي للدولة بمقدار 60 دقيقة.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة؟

اختيار يوم الجمعة لانطلاق التوقيت الصيفي، جاء باعتباره يوم عطلة رسمية في غالبية القطاعات الحكومية، مما يسهم في تقليل احتمالات حدوث ارتباك أو أخطاء في التوقيت داخل المؤسسات العامة والخاصة، ويوفر فرصة كافية للأفراد للتأقلم مع تغيير الساعة دون أن يؤثر ذلك على انتظام العمل الأسبوعي.

ما الهدف من العودة إلى التوقيت الصيفي؟

تسعى الدولة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي 2025 إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتقليل الضغط على مصادر الطاقة، مستفيدة من زيادة عدد ساعات الإضاءة الطبيعية خلال فصل الصيف.

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بيان مهم من وزارة الكهرباء بشأن استعدادات القطاع لفصل الصيف