22 صورة توضح أبرز الحاضرين في عزاء زوج الإعلامية سناء منصور

كتب-عمرو صالح:

تصوير: هاني رجب

حرص عدد من كبار رجال الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء للإعلامية سناء منصور في زوجها الدكتور نبيل سالم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان أبرز الحضور، الإعلامية هالة سرحان ولميس الحديدي وإيمان الحصري وسهير شلبي والإعلامي أسامه كمال ورامي رضوان والفنانة يسرا وأحمد حلمي و المخرجة إيناس الدغيدي .

وكانت الإعلامية القديرة، سناء منصور، نعت زوجها الدكتور نبيل سالم، والذي توفي عصر الأحد الماضي.

وأضافت «منصور» في منشور على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى أسرة المرحوم الدكتور نبيل سالم.

زوج الإعلامية القديرة سناء منصور، ووالد شيرين سالم، حرم المهندس شريف عثمان (بالولايات المتحدة الأمريكية)«.

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