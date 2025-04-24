انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أبريل 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، معتدلًا في الصباح الباكر، وتتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 27 و30 درجة مئوية، وتصل إلى 42 درجة في جنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم الخميس 24 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد قد يمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

اقرأ أيضًا:

الحكومة توافق على 13 قرارًا جديدًا.. أبرزها لائحة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتأشيرة الترانزيت

ستفرز الأصلح.. مجدي الجلاد: انتخابات نقابة الصحفيين "الأهم والأكثر سخونة"