توضيح من "السياحة" بشأن التأشيرات المسموح لها دخول السعودية

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن الضوابط الجديدة التي أصدرتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، لتنظيم دخول الأراضي السعودية خلال الفترة المقبلة، وبخاصة ما يتعلق بدخول مكة المكرمة.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أنه بالنسبة لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية السارية يُسمح لهم بدخول المملكة بشكل طبيعي، دون قرارات بمنعهم، باستثناء الحظر المفروض على دخول مكة خلال نفس فترة المنع المقررة من 23 أبريل إلى 11 يونيو 2025.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه بالنسبة لتأشيرات السياحية التي تُمنح عند المنافذ السعودية لحاملي تأشيرات الشنجن أو الولايات المتحدة لا تزال سارية، ولا توجد قرارات بمنع دخول أصحابها، ولكنها لا تُخول لحاملها دخول مكة المكرمة خلال فترة الحظر، ومن يُخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية والترحيل.

وفي سياق متصل، أصدرت المملكة قرارًا بفرض غرامات وعقوبات صارمة على المتخلفين عن مغادرة البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرات العمرة، حيث يُغرّم المخالف 50 ألف ريال سعودي، مع الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، يليه الترحيل. كما تُغرم شركة السياحة المسؤولة عن المعتمر المتخلف بمبلغ 100 ألف ريال، في حال عدم الإبلاغ عن الحالة، وتُطبق الغرامة عن كل حالة تخلف على حدة.