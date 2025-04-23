الحج 2025.. ضوابط دخول مكة المكرمة وهذه عقوبات المخالفين

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن الضوابط الجديدة التي أصدرتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، لتنظيم دخول الأراضي السعودية خلال الفترة المقبلة، وبخاصة ما يتعلق بدخول مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط تشمل جميع أنواع التأشيرات، وتهدف إلى إحكام تنظيم دخول المعتمرين والزوار، خاصة مع قرب موسم الحج.

وأوضح عابد في تصريحات لمصراوي، أن السعودية قررت منع دخول كافة الفئات إلى مكة المكرمة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2025 (25 شوال 1446 هـ)، وحتى 11 يونيو 2025 (15 ذو الحجة 1446 هـ)، وذلك يشمل حتى المقيمين داخل المملكة، مع استثناء ثلاث فئات فقط، وهي: الحاصلون على تصريح حج رسمي، والمقيمون الحاصلون على إقامات صادرة من مكة المكرمة، والعاملون داخل مكة ممن لديهم تصاريح عمل خاصة.

وفيما يخص حاملي تأشيرات العمرة، أشار إلى أنه تم منع دخول هذه الفئة من أي منفذ أو مطار سعودي بدءًا من 13 أبريل 2025 (15 شوال)، مع التشديد على ضرورة مغادرة المملكة قبل 29 أبريل 2025 (1 ذو القعدة) لمن دخلوا بتأشيرة عمرة قبل هذا التاريخ، وإلا سيتعرضون لعقوبات مشددة.

وفيما يخص حاملي تأشيرات العمرة، أشار إلى أنه تم منع دخول هذه الفئة من أي منفذ أو مطار سعودي بدءًا من 13 أبريل 2025 (15 شوال)، مع التشديد على ضرورة مغادرة المملكة قبل 29 أبريل 2025 (1 ذو القعدة) لمن دخلوا بتأشيرة عمرة قبل هذا التاريخ، وإلا سيتعرضون لعقوبات مشددة.

أما حاملو تأشيرات الزيارة العائلية السارية، فأكد عابد أنه يُسمح لهم بدخول المملكة بشكل طبيعي، دون قرارات بمنعهم، باستثناء الحظر المفروض على دخول مكة خلال نفس فترة المنع المقررة من 23 أبريل إلى 11 يونيو 2025.

وحول التأشيرات السياحية التي تُمنح عند المنافذ السعودية لحاملي تأشيرات الشنجن أو الولايات المتحدة، أوضح عابد أنها لا تزال سارية، ولا توجد قرارات بمنع دخول أصحابها، ولكنها لا تُخوّل لحاملها دخول مكة المكرمة خلال فترة الحظر، ومن يُخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية والترحيل.

وفيما يتعلق بتأشيرات الترانزيت (المرور)، بيّن أنها ما زالت متاحة عبر شركات الطيران السعودية مثل "الخطوط السعودية" و"فلاي ناس" و"أديل"، ويمكن لحامليها الدخول عبر جميع المطارات السعودية باستثناء مطار الملك عبد العزيز في جدة، شريطة الالتزام بمدة التأشيرة التي لا تتجاوز 96 ساعة، واستكمال الرحلة إلى الدولة الثالثة المقصودة.

وفي سياق متصل، أصدرت المملكة قرارًا بفرض غرامات وعقوبات صارمة على المتخلفين عن مغادرة البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرات العمرة، حيث يُغرّم المخالف 50 ألف ريال سعودي، مع الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، يليه الترحيل. كما تُغرم شركة السياحة المسؤولة عن المعتمر المتخلف بمبلغ 100 ألف ريال، في حال عدم الإبلاغ عن الحالة، وتُطبق الغرامة عن كل حالة تخلف على حدة.