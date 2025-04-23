التوقيت الصيفي 2025.. خطوات ظبط الساعة على هاتفك

كتب- محمد أبو بكر:

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي 2025، رسميا وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي ينظم آلية تطبيق التوقيت الصيفي، منتصف ليل الجمعة، بتقديم الساعة 60 دقيقة.

كيف تقوم بضبط الساعة على هاتفك المحمول؟

وفي حال لم يتم تحديث الساعة تلقائيًا على الهاتف الذكي بعد دخول التوقيت الصيفي حيز التنفيذ، يمكن للمستخدمين ضبط الوقت يدويًا باتباع الخطوات التالية:

هواتف الأندرويد:

الدخول إلى إعدادات الجهاز.

اختيار "الإعدادات الإضافية".

الضغط على خيار "التاريخ والوقت".

التأكد من تفعيل خيار "الضبط التلقائي".

في حال لم يحدث التغيير، يُنصح بإعادة تشغيل الهاتف.

هواتف الآيفون:

الانتقال إلى قائمة "الإعدادات".

النقر على "عام".

اختيار "التاريخ والوقت".

تفعيل خيار "الضبط التلقائي".

بعد تنفيذ هذه الخطوات، سيتم تحديث الساعة تلقائيًا بما يتماشى مع التوقيت الجديد.

موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025

أكد مجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي سيبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا من يوم الجمعة، من خلال تقديم التوقيت الرسمي للدولة بمقدار 60 دقيقة.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة؟

اختيار يوم الجمعة لانطلاق التوقيت الصيفي لم يأت من فراغ، بل جاء باعتباره يوم عطلة رسمية في غالبية القطاعات الحكومية، مما يسهم في تقليل احتمالات حدوث ارتباك أو أخطاء في التوقيت داخل المؤسسات العامة والخاصة، ويوفر فرصة كافية للأفراد للتأقلم مع تغيير الساعة دون أن يؤثر ذلك على انتظام العمل الأسبوعي.

ما الهدف من العودة إلى التوقيت الصيفي؟

تسعى الدولة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي 2025 إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتقليل الضغط على مصادر الطاقة، مستفيدة من زيادة عدد ساعات الإضاءة الطبيعية خلال فصل الصيف.

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