محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل مشروع تطوير منطقة التجلي الأعظم

كتبت -داليا الظنيني:

كشف اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة لديها 22 مشروعا في المرحلة الأولي بمنطقة التجلي الأعظم بسانت كاترين بتكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه، موضحا أن العمل يجري على قدم وساق بمشروع التجلي الأعظم منذ قرابة 5 سنوات بعد توجيهات الرئيس السيسي.

وتابع اللواء الدكتور خالد مبارك، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من سانت كاترين ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن سفراء دول العالم انبهروا بكل ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية في مشروع التجلي الأعظم بالموارد والإمكانيات المحلية، معلقا: "نواجه تحديات كثيرة في مشروع التجلي الأعظم بسبب الجبال الضخمة والصخور العالية".

كما أوضح محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تواجه تحدي بسبب المحميات الطبيعية، حيث يتم التعامل معها بحرص شديد، مضيفا: "النباتات الموجودة تم اختيارها بعناية وفقا للبيئة ونعمل على الحفاظ عليه".

وأوضح اللواء الدكتور خالد مبارك، أن سر التجلي الأعظم أنه أقرب بقعة للسماء في مصر والعالم، كما يوجد 7 جبال يحتضون الوادي المقدس هم سانت كاترين وموسى والصفصافة وعباس وكان عليه بعض الآثار.

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