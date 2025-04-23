أزهري يهاجم سعد الهلالي: "يبحث عن الشهرة ويهدد الأمن القومي"

كتب- محمد أبو بكر:

اتهم الدكتور عبد الشافي الشيخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر الشريف، الدكتور سعد الدين الهلالي بالسعي إلى الشهرة من خلال طرح آراء وصفها بـ"الغريبة والعجيبة".

وقال الدكتور عبد الشافي، في مقطع فيديو بثه عبر "تيك توك"، الأربعاء، إن هناك داء يُعرف بداء الشهرة، وهو داء مهلك، ولا أرى إلا أن الدكتور سعد الهلالي مصاب به من خلال التقاط كل ما هو غريب وشاذ.

وأضاف أستاذ التفسير: "العلم لا يهبط على الإنسان فجأة يا شيخ سعد، بل له منهجية واضحة يجب أن تُحترم وتُتبع، وهذه هي ميزة الأزهر الشريف وعلوم الشريعة فيه".

وانتقد الشيخ استخدام الهلالي لعبارة "استفت قلبك"، قائلاً: "يا سيدي الفاضل، لا تُدلس على الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لكل من في الشارع استفتِ قلبك، وإلا فإن الراقصة ستقول لقمة عيش، وتاجر المخدرات سيبرر أفعاله بأنه ذكي ويجني المال، وأنت هكذا تهدد الأمن القومي".

وتساءل الدكتور عبد الشافي: "هل مجرد إرضاء أطراف العمل يحلل ما هو محرم؟ إذا كنت أتناول الخمر وآخر يبيعها، هل يصبح الأمر مباحًا؟ لا يوجد شيء اسمه هكذا".

وأكد أن العالم الحقيقي لا بد أن يكون أمينًا، ويعود بالأمور إلى أصلها، لا أن يُدلس، ومن أخطر الصفات في رجل الدين أن يكون مدلسًا".

وختم حديثه قائلاً: "مسألة المواريث محسومة شرعًا، وقد قتلت بحثًا، ولا يجوز اجتهادك فيها، ألم تقرأ قول الله تعالى: (فريضة من الله)؟ هذه فريضة، وليست رأيًا شخصيًا".

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