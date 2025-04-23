وظائف بالخارج برواتب تتخطى 88 ألف جنيه شهريًا - رابط التقديم والتخصصات

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن فرص عمل في السعودية وقبرص في عدة تخصصات برواتب مميزة وتأمينات.

فرص عمل السعودية

وأعلن محمد جبران، وزير العمل، محمد جبران، توفير 7 فرص عمل لكوادر مصرية للعمل في شركة "نظم الخليج للسلامة - جسكو" في السعودية. وأوضح الوزير أن التخصصات المطلوبة تشمل عدة وظائف تتراوح رواتبها بين 2500 و4000 ريال سعودي شهريًا.

التخصصات المطلوبة لفرص العمل بالسعودية هي:

مهندس ميكانيكي: براتب 4000 ريال شهريًا، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، مع خبرة من 5 إلى 8 سنوات في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة وإنذار الحريق، ويجب أن يكون العمر لا يزيد عن 30 سنة، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، ولديه رخصة قيادة.

مهندس كهربائي: براتب 4000 ريال شهريًا، يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، مع خبرة من 5 إلى 8 سنوات في نفس المجالات المذكورة أعلاه، على أن يكون العمر لا يزيد عن 30 سنة، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، ولديه رخصة قيادة.

فني هندسة كهربائية (عدد 2): براتب 2500 ريال شهريًا، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، مع خبرة من 3 إلى 8 سنوات في مجال تركيبات أنظمة إنذار الحريق وكاميرات المراقبة وبرمجة اللوحات والتمديدات الكهربائية، وأن يكون العمر لا يزيد عن 26 سنة.

فني أجهزة إلكترونية: براتب 2500 ريال شهريًا، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، مع خبرة من 3 إلى 8 سنوات في نفس المجالات المذكورة، وأن يكون العمر لا يزيد عن 26 سنة.

فني صيانة ميكانيكية: براتب 2500 ريال شهريًا، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، مع خبرة من 3 إلى 8 سنوات في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق وإنذار الحريق. يجب أن يكون العمر لا يزيد عن 26 سنة.

سباك: براتب 2500 ريال شهريًا، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم فني صناعي أو ما يعادله، مع خبرة من 3 إلى 8 سنوات في مجال التركيبات والصيانة وأنظمة مكافحة الحريق، مع القدرة على قراءة المخططات وتنفيذها.

وأوضحت هبة أحمد، مدير إدارة التشغيل بالوزارة، أن التقديم لهذه الفرص يبدأ من اليوم الثلاثاء 22 مايو 2025، ويستمر لمدة 5 أيام. يمكن للراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: employment@labour.gov.eg.

فرص عمل قبرص

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توفير 6 فرص عمل جديدة في شركة Multimarine Services Ltd القبرصية، وذلك في مهنة فني لحام، بمختلف التخصصات، ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل مجزية للمصريين بالخارج.

التخصصات المطلوبة لفرص عمل قبرص

وأوضح الوزير أن التخصصات المطلوبة تشمل: لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني باستخدام طرق اللحام التالية: GTAW، أو مزيج من طرق Smaw، Fsaw، Gmaw، إضافة إلى اللحام بقوس الغاز، اللحام بالقوس الكهربائي، واللحام بالقوس المعدني للفولاذ، مع ضرورة إتقان تقنيات اللحام بالقوس الكهربائي المحمي.

من جانبه، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف المتاحة تأتي بعدد من المزايا المتميزة، من بينها:

راتب شهري إجمالي 1500 يورو "يزيد عن 88 ألف جنيه مصري".

38 ساعة عمل أسبوعيًا موزعة على 5 أيام.

ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر.

المواصلات من وإلى موقع العمل مجانية.

إمكانية توفير السكن والوجبات بمقابل ثابت يُخصم من أجر العامل.

تذاكر سفر مجانية ذهابًا وعودة بين مصر وقبرص.

عقد عمل لمدة عامين، قابل للتجديد لمدة عامين إضافيين.

شروط القبول في وظائف قبرص

وأضافت أحمد أن شروط القبول تتضمن: ألا تقل الخبرة عن 5 سنوات، وتُفضَّل المؤهلات الدراسية في مجال اللحام، مع أولوية لمن يحمل شهادات خبرة معتمدة، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

موعد التقديم على وظائف قبرص

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية وصور من المستندات المطلوبة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 ولمدة 3 أيام فقط، وذلك عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

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