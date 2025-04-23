آخر فرصة للتقديم للحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن الفرصة الأخيرة للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2025، مشيرًا إلى إمكانية السفر عبر ما يعرف بـ"تأشيرات المجاملة"، بشرط الالتزام بالإجراءات الرسمية التي أقرتها الجهات المختصة في مصر والسعودية.

وأوضح "عابد"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تأشيرة المجاملة لا تُستخدم بشكل مستقل، بل يجب على حاملها الاشتراك في أحد برامج الحج المعتمدة عبر شركات السياحة المرخصة أو من خلال منصة "نسك" الرسمية، على أن يتم ذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

ضوابط حج الفرادى 2025

يرصد "مصراوي"، ضوابط حج الفرادى 1446 هـ - 2025، خلال السطور التالية، كما يلي:

- تتولى الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادى وهو "الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة" بموجب نص القانون رقم 84 لسنة 2022م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

- تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحج.

- تلتزم الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات حج الفرادى بإدراج بيانات الموظفين على البوابة المصرية الموحدة للحج واستخراج باركود تعريفي لكل تأشيرة وإدراجها على المسار الإلكتروني السعودي وموقع الإدارة المركزية لشركات السياحة.

- تلتزم الشركة السياحية بالإخطر عن البرنامج المعد لذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

- تلتزم شركة السياحة بتحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج المتضمن تفاصيل الباقة المتعاقد عليها للحاج على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

- أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقاً وضوابط السكن المعتمد من الوزارة وفقًا لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشأن شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة وبما يتفق والشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة في هذا الشأن.

- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وكذا الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بإعلان المواطنين وتوعيتهم وتعريفهم بضوابط وإجراءات الحج الفرادي وكيفيه تطبيقه وتنفيذه.

- يُشترط في الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات الحج القرادى أن تكون ضمن الشركات المنفذة للحج في حالة زيادة العدد عن ۱۰ حجاج يتم الإلتزام بتوفير مشرف للرحلة.

- يتم تحرير عقد بين الشركة والحاج مدرج فيه قيمة البرنامج، وتلتزم الشركة برفع إيصال إستلام المبالغ من الحجاج ضمن مستندات الملف وأن يُذكر فيه رقم الهاتف الخاص بالحاج وأن يكون مفعل.

- أن يكون هناك سكن مؤكد وأن يكون مفعل على المسار ويتم إدراجه بالعقد بين الشركة والحاج . تقديم ما يقيد وجود أماكن للعدد المقدم من الشركة بمطوف معلوم لكل من مشعري عرفات ومنى على أن يُدرج ذلك في العقد، ويحظر تسكين حجاج القرادي بمواقع حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة.

- تسرى المعاملات المالية من الرسوم والمساهمات المقررة في الحج النظامي على حج الفرادي.

- لا يعتد بأي طلبات مقدمة من الشركات السياحية لتنفيذ الحج القرادي بعد يوم 9 ذو الحجة.

أسعار الحج السياحي الاقتصادية بري وطيران

جاءت أسعار الحج السياحي 2025 البري والاقتصادي، كما يلي:

- الاقتصادي موسم كامل: 295 ألف جنيه، فقط عزيزية ونزهة، ومع التحسين يُضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- البري: موسم كامل 260 ألف جنيه، فقط عزيزية، ونزهة 225 ألف جنيه، السعر يشمل تكاليف الباص عدا قيمة تذكرة العبارة، ولو مع تحسين يضاف مبلغ 18 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران دون تحسين سكن بمكة في فنادق أو عمائر سكنية بعيدة عن الحرم المكي بمناطق العزيزية أو النزهة أو المناطق المشابهة، يبلغ 250 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

أسعار الحج السياحي 2025 الخمس نجوم

جاءت أسعار الحج السياحي 2025 "الـ5 نجوم"، كما يلي:

- 5 نجوم صف أول: 580 ألف جنيه.

- 5 نجوم صف ثانٍ: 520 ألف جنيه.

حصة تأشيرات الحج السياحي 2025

جاءت حصة تأشيرات الحج السياحي 2025 بواقع 36 ألف تأشيرة، كما يلي:

- البري: 10 آلاف تأشيرة.

- الحج الاقتصادي: 15 ألف تأشيرة.

- الحج الخمس نجوم والمميز: باقي التأشيرات.

اقرأ أيضًا:

الحكومة توافق على 13 قرارًا جديدًا.. أبرزها لائحة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتأشيرة الترانزيت

ستفرز الأصلح.. مجدي الجلاد: انتخابات نقابة الصحفيين "الأهم والأكثر سخونة"

بيان مهم من وزارة الكهرباء بشأن استعدادات القطاع لفصل الصيف