عبد المحسن سلامة يكشف تفاصيل مشروع "الـ 20 ألف فدان" للصحفيين

كتب- محمد أبو بكر:

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح كنقيب للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، إن مشروع الـ20 ألف فدان يتبع شركة "الريف المصري"، وله خطوات محددة، تبدأ بجمع استمارات الحجز حتى نصل إلى المساحة المطلوبة، وهي 20 ألف فدان.

وأضاف "سلامة"، خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة "أونا"، وأدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت): بعد ذلك ننشئ جمعية خاصة بينا، ونفتح حساب بنكي لضمان الشفافية، ونحول المقدم بالكامل إلى شركة الريف المصري، التي تقوم بعد ذلك بتسليم الأرض لنا كجمعية.

وأوضح "سلامة": ده زي مشروع اتعمل قبل كده من خلال الكاتب الصحفي الراحل عبد العزيز خاطر، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، وكان جاب لنا أرض في السويس.

وقال: ده من أهم المشروعات اللي ممكن تبقى ليك ولأولادك، وأنت بتستلم أرضك فيه كذا اختيار، زي إن الجمعية تجيب شركة تزرع لك الأرض، أو إن الحيازة تكون باسمك وتشتغل بنفسك، أو تشترك مع مجموعة ونجيب شركة تدير المشروع، وكل واحد يختار الأنسب له.

وتابع "سلامة": المشروع فيه إنجاز مهم جدًا، لأنك بعد دفع المقدم، بتقعد 5 سنين مش بتدفع فيها ولا جنيه، علشان تقدر تشتغل وتستصلح الأرض بقروض مدعومة من البنك الأهلي وبنك الائتمان الزراعي، وده هيريح ناس كتير جدًا، وبالتالي، الموضوع مدروس بعمق، مش من عندنا بس، ده من مشروع الريف المصري نفسه اللي من مشروعات الدولة".

كما تابع: إحنا طرحنا أكبر مشروع في تاريخ النقابة، وهو مشروع الإسكان والشقق".

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