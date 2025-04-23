السيسي: تدشين بنك "مصر – جيبوتي" لتعزيز التعاون الاستثماري

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله، تأسيس "مجلس الأعمال المصرى الجيبوتى المشترك"، وتدشين مقر بنك "مصر – جيبوتى" فى غضون الأيام المقبلة.

وقال الرئيس السيسي: وجهنا بمراجعة الأطر التعاهدية السابقة، ذات الصلة بتنمية وحماية الاستثمارات بين البلدين.

وأوضح الرئيس السيسى، أنهما تباحثا، بشأن تنفيذ مشروعات بالشراكة، بين القطاعين العام والخاص المصرى والجيبوتى، مثل إقامة مركز لوجيستى للشركات المصرية فى المنطقة الحرة فى جيبوتى، بالإضافة إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات فى "دوراله"، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتى بشبكة الطرق فى جيبوتى وفى المنطقة، بما يعزز من حركة التجارة البرية.

كما اتفقا أيضا، على أهمية تشجيع الاستثمارات بين البلدين، لاسيما فى مجال الموانئ والمناطق الحرة.

كما اتفقا، على ضرورة تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال الفترة المقبلة.. من خلال خطوات جادة وعملية.

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